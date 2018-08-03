مي سكاف.. إلى مثواها الأخير (فيديو وصور)

شيع العشرات من فناني ومعارضي سوريا، اليوم الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس الفنانة مي سكاف، الذي ووري جثمانها الثرى في مرقدها المؤقت في ضاحية “دوردان”، حيث كانت تقيم.

ونشر العديد من المشاركين في الجنازة، جانبًا منها، التي انطلقت في العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث تجمع العشرات أمام المركز الثقافي في ضاحية “درودان”، حيث بدأت مراسم التشييع بكلمة لبلدية “درودان”، يليها سير الموكب باتجاه سكن الفنانة الراحلة.

كما نشرت ابنة خالة الفنانة الراحلة، ديمة ونوس، جانبًا من عرض مسيرة “سكاف” الفنية والوطنية، فيما ألقى فنانون وأدباء ومعارضون كلمة تأبينية.

فيما تم وضع “ألف وردة” للمعتقلين الذين راحوا ضحية التعذيب على ضريحها.

وسبق أن كشف نجل الفنانة، جود الزعبي، تفاصيل وفاة والدته، حيث قال إنه غادر صباح اليوم ذاته، وحين عاد إلى المنزل مساء، وجدها في وضعية النوم، وحين حاول إيقاظها لم تستجب.

وذكر أن سبب وفاة والدته سكتة دماغية وتمدد في أحد شرايين الدماغ، منوهًا إلى أنه سيروي ما حدث لها عقب الانتهاء من مراسم تشييع جثمانها، الجمعة.