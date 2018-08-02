نجل الفنانة مي سكاف يكشف تفاصيل يوم وفاتها

كشف نجل الفنانة السورية الراحلة مي سكاف، جود الزعبي، أن جثمان والدته سيوارى الثرى في العاشرة من صباح يوم الجمعة، وذلك بمرقدها المؤقت في ضاحية “دوردان” في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كانت تقيم.

وأكد لـ”العربية نت” أنّ مرقد والدته سيكون مؤقتًا “حتى تحرير سوريا من نظام بشار الأسد” على حد تعبيره، لافتًا إلى أنّ وفاة والدته كانت مفاجئة وغير متوقعة، ورحلت حزينة على ما يجري في سوريا من ظلم وقهر.

وروى تفاصيل يوم الوفاة، مبينًا أنه غادر المنزل صباحًا، تاركًا والدته في حالة جيدة، وكانت لديها مقابلات مع بعض الأصدقاء في المساء، وفق مواعيد مسبقة قامت بتأكيدها وتحديدها بنفسها، ولم يظهر عليها ذلك الصباح ما يشير إلى أي مرض أو تعب، بل كانت طبيعية جدًا وتناولت إفطارها، وودعها مغادرًا المنزل.

وأضاف أنه حين عاد في المساء ظانًا أن والدته ما زالت في الخارج مع أصدقائها، وفور دخوله وجدها نائمة، فحاول إيقاظها لسؤالها عن سبب عدم خروجها فوجدها ميتة، وعلى الفور أبلغ الشرطة.

وقال جود أن سبب وفاة والدته سكتة دماغية وتمدد في أحد شرايين الدماغ، منوهًا إلى أنه سيروي ما حدث لها عقب الانتهاء من مراسم تشييع جثمانها، الجمعة.

ولفت إلى أن والدته كانت حزينة على سوريا، وساءت حالتها النفسية للغاية خلال الشهور الأربعة الأخيرة بسبب الوضع في البلاد، الأمر الذي أثّر على صحتها وأعصابها، وجعلها تعيش حالة من القلق والحزن والإحباط في الأيام الأخيرة، لكنه قال إنه لم يتوقع رغم ذلك أن يكون رحيلها وموتها بهذه الصورة المفاجئة.