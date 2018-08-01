أحمد عز يستعين بفريق “الخلية” لدخول “الممر”

قرر الفنان المصري أحمد عز وفريق فيلمه الجديد “الممر” الذي يتولى إخراجه شريف عرفة، الاستعانة بفريق العمل الذي شارك في فلمه “الخلية” والذين أشرفوا على تنفيذ المعارك.

وحقق النجم عز في فيلمه الأخير “الخلية” نجاحات كبيرة، حيث انضم لقائمة الأعمال السينمائية الأكثر حصولًا علي إيرادات، فاقت الـ60 مليون جنيه.

ويعقد عز وصناع فيلمه الجديد عدة جلسات عمل مع فريق المعارك، للاتفاق على الملامح النهائية التي ستخرج من خلالها مجموعة كبيرة من مشاهد العمل، خاصة أن الفيلم سيظهر من خلاله عمليات تفجيرية، يجب أن تخرج بشكل مميز.

ورشح الفنان أمير كرارة ليكون بطلًا لفيلم “الممر”، ولكنه اعتذر ليتولى الفنان أحمد عز بطولته بجانب كوكبة من نجوم السينما المصرية، بينهم هند صبري وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي الذي شارك عز في بطولة مسلسله “أبو عمر المصري”، وهو من تأليف الشاعر أمير طعيمة.

وتدور أحداث الفيلم حول معارك لكتيبة صاعقة بالجيش المصري، على عكس ما نشر حول تناول العمل للقصة الحقيقية لأسطورة الصاعقة المصرية إبراهيم الرفاعي، أو مجموعته “٣٩ قتال”، كما يخضع عز خلال الفترة الحالية لتدريبات قاسية استعدادًا للبدء في تصوير العمل عقب إجازة عيد الأضحي المقبل.