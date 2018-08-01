أول تأكيد لطلاق حليمة بولند (صورة)

أكدت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، على ما يبدو طلاقها الذي لم يعلن كما لم تعلن تفاصيل زواجها الذي تم قبل نحو شهرين.

ووثقت “بولند” عبر حسابها في موقع “سناب شات” منشورًا يعود لمي العيدان، وقد نشرت من خلاله صورًا تعود إلى حليمة من جلسة تصوير لها أثناء زيارتها للبنان، مرفقة بتعليق “حليمة بولند نيووو.. هوا اللي يطلق يبقى حلو كدة يالله بنات طلاق طلاق”.

وقدمت حليمة شكرها لمواطنتها الإعلامية بالقول: “الزميلة العزيزة الإعلامية مي العيدان شكرًا على الإطراء اللطيف”. وذلك رغم تحدث العيدان عن طلاقها، إذ جاء تعليقها موافقًا لكلام العيدان دون نفي لما قالته، وهو ما يعتبر أول تأكيد من قبلها على الأنباء المتداولة منذ أيام عن انفصالها.

واكتفت “بولند” بعد الأنباء التي أشيعت عن انفصالها، بتوثيق تفاصيل فعالياتها وحياتها المختلفة دون التطرق للمسألة بشكل مباشر أو نفيها.

ولاحقًا، نشرت عدة لقطات من أخبار تداولت خبر صورتها المثيرة، دون أن تفسر بشكل واضح ما أثير بشأن طلاقها.

لكن تصرفاتها تشير إلى طلاقها بالفعل إذ قضت أيامًا بمفردها في لبنان، كما عادت وظهرت مع مواطنها نجم السوشال ميديا الكويتي عبودكا أثناء حضورهما فلمًا في سينما بالكويت.