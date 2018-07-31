الفنان محمد عبده يفقد شقيقه الثاني في أقل من شهر

الفنان محمد عبده يفقد شقيقه الثاني في أقل من شهر

تأتي وفاة شقيق محمد عبده بعد 20 يومًا من تلقيه العزاء في أخيه الآخر.

المصدر: فريق التحرير

فقد الفنان السعودي محمد عبده شقيقه الثاني في أقل من شهر، حيث توفي أخوه أحمد عبده عثمان، وأعلن مساء الثلاثاء رحيل أخيه الثاني عثمان عبده عثمان.

وأعلن فنان العرب على حسابه بموقع “تويتر” نعي شقيقه وكتب “انتقل الى رحمة الله شقيقي الأكبر عثمان عبده عثمان آل دهل العسيري”.

وتأتي وفاة شقيق محمد عبده بعد 20 يومًا من تلقيه العزاء في أخيه الآخر، حيث زاره أعلام المجتمع السعودي للمواساة، وعلى رأسهم أمير مكة المكرمة، خالد الفيصل.

وأقيمت مراسم العزاء في محافظة جدة، بحي الزهراء، خلف منزل محمد عبده شارع يحي بن عمر المكي حديقة الجامع بحي الزهراء.

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