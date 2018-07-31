الفنان محمد عبده يفقد شقيقه الثاني في أقل من شهر

فقد الفنان السعودي محمد عبده شقيقه الثاني في أقل من شهر، حيث توفي أخوه أحمد عبده عثمان، وأعلن مساء الثلاثاء رحيل أخيه الثاني عثمان عبده عثمان.

وأعلن فنان العرب على حسابه بموقع “تويتر” نعي شقيقه وكتب “انتقل الى رحمة الله شقيقي الأكبر عثمان عبده عثمان آل دهل العسيري”.

بسم الله الرحمن الرحيم (الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون) صدق الله العظيم. انتقل الى رحمة الله شقيقي الاكبر عثمان عبده عثمان آل دهل العسيري. — محمد عبده (@Mohammed_Abdu) July 31, 2018

وتأتي وفاة شقيق محمد عبده بعد 20 يومًا من تلقيه العزاء في أخيه الآخر، حيث زاره أعلام المجتمع السعودي للمواساة، وعلى رأسهم أمير مكة المكرمة، خالد الفيصل.

وأقيمت مراسم العزاء في محافظة جدة، بحي الزهراء، خلف منزل محمد عبده شارع يحي بن عمر المكي حديقة الجامع بحي الزهراء.