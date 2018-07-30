نقيب فناني الأردن: هذا سبب وفاة الفنان محمد الزواهرة

أكد نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، على أن وفاة الممثل الأردني محمد الزواهرة كانت طبيعية ولم تنتج عن مرض، رغم أنه كان أجرى أكثر من عملية جراحية في القلب.

وقال الخطيب لـ”إرم نيوز”، في تصريح مقتضب الاثنين، إن “المرحوم كان يسهر برفقة الزملاء في نادي نقابة الفنانين إلى ساعة متأخرة من الليل، وبعد مغادرته إلى المنزل، تفاقم وضعه الصحي، وتم نقله إلى مستشفى الأمير حمزة من قبل ذويه، إلا أنه وصل المستشفى متوفى”.

وأوضح الخطيب أن جنازة الزواهرة ستكون بعد صلاة العصر، إذ سيشيع إلى مثواه الأخيرة في مقبرة الهاشمية بمدينة الزرقاء، داعيًا له بالمغفرة والرحمة ولذويه بالصبر والسلوان.

وفقدت الساحة الفنية في الأردن، يوم الاثنين، الزواهرة أحد أبرز نجوم الدراما المسرحية والتلفزيونية الأردنية، والذي وافاه الأجل المحتوم، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 49 عامًا.