عادل إمام يرفض منحه جائزة “فاتن حمامة” لأنه “أكبر قيمة منها”

علم موقع “إرم نيوز” أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، رشحت الزعيم عادل إمام للحصول على جائزة “فاتن حمامة” التقديرية، وأن الزعيم رفض الجائزة بحجة الانشغال بمشروع فني جديد.

وأكد مصدر مقرب من الزعيم أن سبب الرفض يعود إلى أنه يرى نفسه “أكبر قيمة من فاتن حمامة ولن تضيف الجائزة لرصيده شيئًا”، كما أنها ليست المرة الأولى التي يرفض بها منحه هذه الجائزة.

وبعد رفض الزعيم، قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم الفنان الكبير حسن حسني بمنحه جائزة “فاتن حمامة التقديرية”، كي يتسلمها في حفل افتتاح الدورة الأربعين للمهرجان، الذي ينطلق في الـ20 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وتختتم فعالياته في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي لـ”إرم نيوز”: “يعد الاحتفاء بالفنان حسن حسني في مهرجان القاهرة السينمائي تتويجًا لواحد من النجوم الذين أثروا الشاشة المصرية والعربية بأعمال خالدة في ذاكرة السينما، كما أن النجم الكبير خاض العديد من التجارب التي قدمها النجوم الشباب، سندًا ومعلمًا لهم”.

من جهته، قال حسن حسني: “تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بجائزة فاتن حمامة التقديرية هو أهم جائزة في حياتي، وكأني أحصل على الأوسكار، يكفي أن الجائزة تحمل اسم فاتن حمامة، إنه تتويج لمشواري الفني الذي قطعته على مدى 60 عامًا”.