وفاة الممثل الأردني محمد الزواهرة الشهير بـ”زواد ولد عواد”

فقدت الساحة الفنية في الأردن، يوم الاثنين، الفنان والممثل الأردني محمد الزواهرة أحد أبرز نجوم الدراما المسرحية والتلفزيونية الأردنية، والذي وافاه الأجل المحتوم، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 49 عامًا.

وكتب أحمد الزواهرة ابن عمة الفقيد على صفحته بفيسبوك: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى خبر وفاة ابن عمتي الفنان محمد الزواهرة ..إنا لله وإنا إليه راجعون.”

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى خبر وفاة ابن عمتي الفنان محمد الزواهرة ..إنا لله وإنا إليه راجعون .. Posted by Ahmed Alzwahrah on Sunday, July 29, 2018

واشتهر الراحل بعدة أعمال فنية تجسدت في شخصية “زواد ولد عواد” التي قدمها مسرحيًا وعُرف بها، ومن أعماله الأخرى: مسلسل “طيور بلا أجنحة”، وحلقات “قاضي المودة”، ومسرحية “مشعل وجبينة”، و”يا هملالي”، و”زواد ولد عواد” و”زواد أوباما في الكونغرس”.

وكان الراحل قد بدأ مشواره الفني في مسلسل “جدار الشوك” بدور صغير أثناء عمله في أسرة القلم في مدينة الزرقاء الأردنية في السبعينيات، ثم شارك في مسرحية “الإنسان والظل” مع المخرج يوسف الجمل، واستمر تعامله مع المسرح والتلفزيون، وهو متزوج من الفنانة ناريمان عبد الكريم.

وقال نشطاء أردنيون إن وفاة الراحل جاءت بعد صراع مع المرض، وهو ما نفاه لـ”إرم نيوز” نقيب الفنانين.