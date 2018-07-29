وفاة الأديب الروسي المنشق فلاديمير فيونوفيتش

فارق الحياة، اليوم الأحد، الكاتب الروسي فلاديمير فوينوفيتش، عن عمر 86 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية وفق ما أفاد به بعض أقاربه.

وولد فوينوفيتش، صاحب رواية “مغامرات الجندي إيفان تشونكين الغريبة”، عام 1932 في “ستالينباد” في طاجيكستان.

واشتهر المنشق الراحل أولًا ككاتب ساخر خصوصًا من خلال روايته “مغامرات الجندي إيفان تشونكين الغريبة” الذي نشرها سرًا اولا وهو يتناول عبثية الأنظمة التوتاليتارية.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن وزير الثقافة فلاديمير ميدينسكي بالراحل قوله: “كاتب موهوب ألف كلمات أغنيات محببة جدًا ورجل كان ينشط بشكل مسؤول في مجال المواطنة”.

وأضاف: “لطالما تضمنت أعماله رؤية ثاقبة للواقع يعبّر عنها بمهارة بكلام حي ولافت”، مشيدًا بمساهمة فلاديمير فوينوفيتش في “تعزيز حرية التعبير وتطوير مبادئ المساواة والفهم المتبادل والانسجام الاجتماعي” في روسيا.

وكان فوينوفيتش قريبًا من منشقين آخرين في تلك الفترة، فطرد من اتحاد الكتاب السوفيات العام 1974 واضطر إلى الانتقال إلى ألمانيا بعد سنوات قليلة بعدما جرّد من جنسيته.

وكان الراحل يؤلف كلمات أغانٍ وعاد إلى روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي مواصلًا عمله ككاتب غالبًا ما ينتقد السلطات الروسية الجديدة.

وفي العام 2002 نشر مقالًا نقديًا حمل فيه على “أسطورة” المنشق السوفياتي السابق ألكسندر سولجنستين الحائز نوبل للأدب الذي توفى العام 2008.