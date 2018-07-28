جنازة باهتة للفنان المصري محمد شرف (صور)

شيع العشرات من أصدقاء وأقارب الفنان المصري محمد شرف، السبت، جنازته إلى مثواه الأخير بأحد مدافن محافظة الإسكندرية شمال البلاد.

وتوفي الفنان محمد شرف الشهير بـ”سامبو”، الجمعة، في أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية عن عمر ناهز الـ55 عامًا إثر أزمة قلبية حادة.

ويعد المشهد اللافت في جنازة شرف، هو غياب زملائه من الفنانين والفنانات عنها رغم مشاركته في أعمال فنية مع غالبية العاملين في الوسط، كونه قدم قرابة 150 عملًا سينمائيًا ودراميًا على مدار السنوات الماضية.

وباستثناء الفنانين سليمان عيد ورضا إدريس، فيمكن وصف جنازة محمد شرف بأنه لم يحضر أحد من الفنانين فيها رغم علاقة الراحل الجيدة بالعاملين في هذا الوسط، ليثير ذلك الكثير من علامات الاستفهام حولها.

وخرجت جنازة شرف من مسجد علي بن أبي طالب بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية باتجاه مقابر العائلة في منطقة أبوقير، حيث أظهرت غياب كافة المشاهير عنها.

بدورها، كشفت أسرة الراحل عن وصيته الأخيرة قبل وفاته التي كان ملخصها دفنه مع والده ووالدته في قبرهما، والتبرع بقرابة نصف ماله للجمعيات الخيرية.

والممثل المصري محمد شرف، الذي ولد بمدينة الإسكندرية عام 1963، تخرج من المعهد الفني التجاري، قبل أن يسافر إلى القاهرة للعمل في المجال الفني.

وشارك شرف في العديد من الأدوار المساعدة بالسينما والتلفزيون والمسرح، وبدأ العمل السينمائي بفيلم أبوزيد زمانه عام 1995، لتتعدد أعماله بعد ذلك وتصل إلى أكثر من 100 فيلم كان آخرها فيلم “بتوقيت القاهرة” عام 2015.