خطوبة النجمة الهندية بريانكا تشوبرا والمغني الأمريكي نيك جوناس

المصدر: أ ف ب

عقدت خطوبة نجمة السينما البوليوودية بريانكا تشوبرا والمغني الأمريكي نيك جوناس، اللذين يتواعدان منذ شهرين، بحسب ما أفادت مجلة “بيبول”، الجمعة.

ونقلت المجلة التي تعنى بأخبار المشاهير عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن المغني البالغ من العمر 25 عامًا، خطب يد حبيبته خلال الاحتفال بعيد ميلادها السادس والثلاثين في لندن.

وأوردت “بيبول”، أنه طلب إغلاق متجر المجوهرات “تيفاني” في نيويورك في وجه الزبائن؛ ليختار خاتم الخطوبة.

ولم يتسن الاتصال بوكيل أعمال أي من الفنانين؛ للتعليق على الموضوع.

غير أن المخرج علي عباس جعفر قد لمّح إلى هذا الحدث السعيد وقت إعلانه عن قرار الممثلة التي اختيرت ملكة جمال العالم سنة 2000، التخلي عن تصوير فيلم “بهارات”.

و غرّد: “إن السبب خاص جدًا جدًا”، مشيرًا إلى “أنها أعلمتنا بقرارها في اللحظة الأخيرة وقد فرحنا لها كثيرًا”.

وأوضحت المجلة أن الحبيبين تعارفا منذ فترة من الزمن وتربطهما قصة حبّ منذ شهرين.