تعرف على وصية الفنانة المصرية هياتم قبل رحيلها (فيديو)

كشف نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، عن وصية الفنانة هياتم، التي رحلت عن عالمنا الجمعة بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 69 عامًا.

وقال زكي في تصريحات مصورة نقلتها فضائية “صدى البلد” إن الفنانة أوصته قبل موتها بألا يقام لها عزاء وأن ترحل في هدوء دون ضجيج، مؤكدًا أنه تم تنفيذ ما أرادت في مراسم الجنازة حيث لم يتواجد سوى أشقائها وأقاربها ووفد من النقابة خلال تشييع جثمانها، مساء الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

وكانت الفنانة هياتم قد تم نقلها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين بعد تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بمرض سرطان القولون، لينتهي صراعها مع المرض بالوفاة.

وهياتم هي فنانة استعراضية بدأت شهرتها فى فترة السبعينيات، وقدمت وقتها أفلامها الأولى فى السينما مثل “الحسناء واللص، وليلة حب أخيرة، والعمالقة”، وقدمت دور الراقصة في كل أعمالها الأولى.

ثم انتقلت من مرحلة الرقص إلى التمثيل، وشاركت فى أعمال أخرى مثل أفلام “وراء الشمس، والرغبة، والبنات عايزة إيه”، وكان آخر أعمالها فى عام 2015 وهي “ساحرة الجنوب”.