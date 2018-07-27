شائعات زواج وتصريحات مثيرة.. مشاهد بارزة في حياة الفنانة الراحلة “هياتم” (فيديو)

ودع الوسط الفني في مصر اليوم الجمعة، الفنانة هياتم، التي توفيت عن عمر يناهز 69 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

وجعلت الفنانة هياتم التي كانت غالبية أدوارها في السينما المصرية ثانوية، من موهبتها كراقصة طريقًا للعمل السينمائي، الذي امتد نحو 35 عامًا، شاركت خلالها في أعمال مع بعض الممثلين الكبار في جيلها، كان آخرها فيلم “احكي يا شهر زاد” عام 2009.

وخلعت الفنانة سهير حسن الشهيرة بـ”هياتم” بدلة الرقص، بعدما كانت واحدة من أشهر راقصات شارع الهرم، والكباريهات الشهيرة في القاهرة، لتقرر التفرغ للسينما والأعمال التلفزيونية.

وبدأت الفنانة “هياتم” التي ولدت بالإسكندرية عام 1950 التمثيل عام 1972 بفيلم “ليلة حب أخيرة”، الذي أخرجه حلمي رفلة، قبل أن تنطلق في أعمالها السينمائية التي تخطت الـ35 فيلمًا، كان أشهرها “زيارة السيد الرئيس، سلم لي على سوسو، انتحار مدرس ثانوي، علي بيه مظهر والأربعين حرامي، عفوًا أيها القانون، إنهم يقتلون الشرفاء، المتسول، غريب في بيتي، البنات عايزة إيه، واحكي يا شهرزاد”.

وتألقت هياتم في أدوارها الدرامية كذلك، فقد كان دورها في مسلسل “الباطنية” من أبرز أعمالها في الدراما، لتستمر في عملها الدرامي بعدد من المسلسلات، أبرزها “زهرة وأزواجها الخمسة، الشك، عيون ورماد، عرفة البحر، ستات قادرة، والدوامة”.

وتزوجت فنانة الإغراء عدة مرات في حياتها، كان أبرزها الزواج من نجم نادي الزمالك محمود الخواجة، كما لاحقتها العديد من الشائعات بزواجها سرًا، بعدد من رجال رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتعرضت هياتم للحبس لمدة أسبوع في شبابها، لاتهامها بالتزوير في أوراق رسمية، كونها أخفت في بطاقة الرقم القومي زواجها.

ومن أشهر التصريحات التي أطلقتها هياتم أن أغلى هدية تلقتها كانت قصرًا في سويسرا، وتلقيها طلبات بالزواج من أثرياء عرب كثيرين، وكذلك محاولة أحد رجال نظام مبارك إقامة علاقه معها.