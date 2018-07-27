أسعد فضة يكشف عن سبب حزنه في العرض الخاص لفيلم “الرسالة” (فيديو إرم)

أعرب الفنان السوري أسعد فضة عن سعادته بعرض فيلم “الرسالة” للمخرج الراحل مصطفى العقاد.

غير أنه أسرّ في حديثه مع موقع “إرم نيوز” عن حزنه بسبب عدم مشاركته في الفيلم بعدما دعاه العقاد للمشاركة فيه حينها وزاره في مسرح الحمراء بدمشق ولم يتمكن من التنسيق معه، لأن الفيلم كان يحتاج إلى سفر طويل لتصويره خارج سوريا.

وأكد القدير أسعد فضة أن الفيلم يحمل رسائل مهمة للعالم حول حقيقة الإسلام وسماحته ورسالته الإنسانية.

وحول غيابه عن شاشة رمضان الماضي، أشار فضة إلى أنه شارك في مسلسل “الفرصة الأخيرة” وهو عمل من 60 حلقة غير أنه لم يعرض في رمضان.