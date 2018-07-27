زواج الممثلة ميشيل وليامز بعد سنوات من وفاة شريكها هيث ليدجر

في هدوء.. تزوجت الممثلة الأمريكية ميشيل وليامز، وقالت لمجلة “فانيتي فير” إنها لم تيأس أبدًا من العثور على الحب بعد وفاة شريكها هيث ليدجر قبل 10 سنوات، وأبلغت وليامز (37 عامًا) والتي نافست بقوة على جائزة أوسكار عن دورها في فيلم (بروكباك ماونتن)، مجلة “فانيتي فير” خلال مقابلة نُشرت أمس الخميس، أنها تزوجت من الموسيقي الأمريكي فيل إلفيروم، في حفل خاص أقيم هذا الشهر في نيويورك.

ووصفت علاقتها مع إلفيروم، الذي توفيت زوجته الأولى بسرطان البنكرياس، بأنها “مقدسة للغاية ومميزة جدًا”.

وأنجبت وليامز ابنتها ماتيلدا من شريكها الراحل ليدجر، لكنهما أنهيا قصة حب رومانسية استمرت 3 سنوات قبل شهور قليلة من وفاته عام 2008 وكان عمره حينذاك 28 عامًا، وتوفي ليدجر بجرعة عقاقير زائدة.

وقالت وليامز: “لم أفقد أبدًا الإيمان بالحب.. أقول دومًا لماتيلدا (والدك أحبني قبل أن يفكر أي شخص في أني كنت موهوبة أو جميلة أو أنيقة).. كما تعرفون أنا لم أتحدث مطلقًا عن أي علاقة شخصية لكن فيل ليس كأي شخص آخر”.

وتحدثت وليامز عن كيف كانت وسائل الإعلام تحاصرها هي وابنتها لشهور بعد وفاة ليدجر.

وقالت لمجلة “فانيتي فير”: “لن أنسى أبدًا عندما ذهبت إلى مكتب للبريد ورأيت لافتة معلقة على الحائط تطلب من أي شخص لديه معلومات عني وعن ابنتي الاتصال على الرقم الموجود باللافتة، فنزعتها”.