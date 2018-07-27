الكويت.. التحقيق مع نجمة التواصل الاجتماعي “جسوم الزلم” لنشرها عبارات مسيئة

قررت النيابة العامة في الكويت حجز نجمة مواقع التواصل الاجتماعي “جسوم الزلم” 10 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل والخروج عن الآداب العامة عبر عدة مقاطع فيديو “لايف” نشرتها، تضمنت عبارات غير لائقة.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن المقاطع التي أدت إلى ضبطها، كما يبدو أن حساب “سناب شات” الخاص بـ”جسوم الزلم” قد تم إغلاقه.

و”جسوم الزلم” المعروفة أيضًا بـ”جوجو الزلم” واسمها الحقيقي “زينب” بحسب ما ذكره ناشطون، وهي من فئة ما يطلق عليه في الكويت “بوية” أي المثليين جنسيًا.

وسبق أن أثارت “جسوم الزلم” الجدل قبل شهرين لمهاجمتها الفنان السعودي محمد الشعيبي ووالدته عقب طلاقه، كما هاجمت الشباب السعوديين، الأمر الذي أدى إلى غضب واسع بين نشطاء.