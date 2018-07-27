بالفيديو.. جمهور خالد عبدالرحمن يحتفي بحفل مهرجان صلالة على طريقته الخاصة

احتفى جمهور الفنان السعودي، خالد عبدالرحمن، ليلة الجمعة، بحفله الفني الذي أحياه في سلطنة عمان ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي السنوي، في ظهور نادر للفنان استدعى تفاعلاً لافتاً من عشاقه كما يبدو.

وأحيى “أبونايف” كما يحلو لجمهوره مناداته، الحفل الفني ضمن فعاليات (#مهرجان_صلالة السياحي 2018) في حين نقلت قناة عمان الحفل على الهواء مباشرة، ما أتاح لجمهوره العريض في المملكة متابعته.

وقبيل انطلاق الحفل، بدء التفاعل من قبل جمهور الفنان السعودي، سواء من داخل القاعة التي أقيم فيها أو من قبل جمهوره في السعودية، حيث ازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الفنان وأغانيه وأشعاره مكتوبة أو في مقاطع فيديو.

ومع انطلاق الحفل، اختار عدد من الحضور، نقل مقاطع منه بشكل مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قابلها السعوديون الذين يعتبرون “أبو نايف” نجمهم المفضل بالتفاعل مع ظهوره الجديد.

ودفع التفاعل اللافت مع حفل “مخاوي الليل” وهو لقب آخر ينادى به الفنان خالد عبدالرحمن، الوسم (#خالد_عبدالرحمن_صلاله٢٠١٨) إلى الترند العالمي في موقع “تويتر”، ليعكس جماهيرية النجم السعودي رغم ظهوره القليل في الوسط الفني والإعلام الذي يغطي أخباره ونشاطاته.

ويكتب خالد عبدالرحمن ويلحن كثيراً من أغانيه، وغالبيتها أغان عاطفية هادئة لها جمهور ينتشر في دول الخليج، ويربطها جميعاً بصدمة عاطفية تعرض له في بدايات شبابه، لتنعكس حزناً في أغانيه، فيما يعد قليل الظهور في الحفلات الفنية، أو في إنتاج الفيديو الكليب لأغانيه.

#خالد_عبدالرحمن_صلاله٢٠١٨

هذا المقطع ما أمله أبداً ، يفوز عندي بآخر أفضل وأروع وأفخم مقطع تفاعلي لجمهور أبو نايف ???????????????????? pic.twitter.com/9EZNT4Rrb8 — SHA☾ (@_o57v) ٢٦ يوليو ٢٠١٨