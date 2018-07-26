فنانة تركية شهيرة تؤدي تحدي “رقصة كيكي” والنهاية غير متوقعة (فيديو)

نشرت الفنانة التركية الشهيرة، هوليا افشار، على حسابها في موقع “انستغرام” فيديو، تظهر فيه وهي تخوض تحدي رقصة “كيكي“، إلا أن النهاية كانت غير متوقعة.

وترجلت الفنانة من السيارة، في محاكاة للرقصة الشهيرة التي اجتاحت العالم عبر مواقع التواصل، لتبدأ بالرقص على أنغام أغنية أجنبية، بينما كانت تسير السيارة ببطء، في أحد الشوارع الفرعية في تركيا.

لكن ما لبثت أن فوجئت أفشار بانزلاق سيارتها على الطريق الذي يبدو أن انحداره أسهم في زيادة سرعة السيارة لتنطلق مسرعة، بينما حاولت الفنانة التركية اللحاق بها دون أن يكشف المقطع عما حدث بعدها.

وشاركت الفنانة متابعيها عبر “انستغرام” المقطع، رغم ما حدث معها، دون أن ترفقه بأي تعليق، مكتفية بوضع وجه مبتسم، ليحظى بمشاهدة أكثر من مليونيْ شخص من متابعيها.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بتحدي رقصة “كيكي”، حيث يقوم الشخص بالترجل من سيارته أثناء سيرها، ويرقص بجانبها قبل أن يصعد إليها مجددًا.

وشارك فنانون ومشاهير من مختلف دول العالم، منهم نجوم عرب، ونشروا مقاطعهم تباعًا عبر مواقع التواصل، وسط ردود فعل متباينة من المتابعين.