كريم عبدالعزيز يدخل مع “الفيل الأزرق” إلى “نادي الرجال السري”

للمرة الأولى في مشوار الفنان كريم عبدالعزيز الفني، يتعاقد على بطولة أكثر من مشروع سينمائي في وقت واحد، بعد أن أصبح جاهزًا لثلاثة أعمال سينمائية وهي “نادي الرجال السرّي، والفيل الأزرق الجزء الثاني، وفيلم آخر لم يستقر عليه مع المخرج رؤوف عبدالعزيز”.

كريم بدأ منذ أسابيع التحضير لفيلم “نادي الرجال السري” مع المخرج خالد الحلفاوي، وبعد الاستقرار على تفاصيل الفيلم وطاقم العمل من بينهم غادة عادل ومنة شلبي وبيومي فؤاد، إلا أن تصويره تأجل أكثر من مرة، وتسببت هذه التأجيلات في خروج الفيلم بشكل نهائي من موسم عيد الأضحى السينمائي المقبل.

وكشف مصدر من داخل الفيلم أن تصوير العمل سيبدأ خلال أيام قليلة ليكون جاهزًا لموسم إجازة نصف العام في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وعلمت شبكة “إرم نيوز” أن الكاتب أحمد مراد تواصل مع كريم عبدالعزيز وأبلغه بأنه سينتهي قريباً من كتابة الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق” وأن كل أبطال الجزء الأول على استعداد لتنفيذ العمل وبدء تصويره في أقرب وقت، وعلى رأسهم نيللي كريم.

وأبدى كريم عبدالعزيز استعداده لتصوير العمل بعد تحديد الشركة المنتجة موعد بدء الفيلم.

وينتظر كريم عبدالعزيز الموافقة بشكل نهائي على استئناف تصوير الجزء الثاني من مسلسله “الزيبق” خاصة بعد إعلان الشركة المنتجة والمخرج وائل عبدالله خروجه من ماراثون دراما رمضان، وأن العمل سيتم طرحه في موسم بديل خارج الخريطة الرمضانية.

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز في السينما كان فيلم الفيل الأزرق عام 2014 وشارك في بطولته خالد الصاوي ونيللي كريم، وإخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وفي الدراما قدم عام 2016 مسلسل “الزيبق” سيناريو وائل عبدالله وحوار وليد يوسف وإخراج وائل عبدالله وشاركه البطولة شريف منير ومحمد شاهين.