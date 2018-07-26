عبير صبري تعلن زواجها من محام فلسطيني شهير

أعلنت الفنانة المصرية عبير صبري، زواجها رسميًا من سفير النوايا الحسنة والمحامي الفلسطيني المقيم بالإمارات أيمن البياع، بعد قصة حب طويلة.
ونشرت مجلة “زهرة الخليج” أول صورة لأحدث زوجين بالوسط الفني، ظهرا فيها بغاية الرومانسية والانسجام.
وتزوجت عبير صبري مرة واحدة فقط من قبل دون أن ترزق بأطفال، وانفصلت بعد مرور 4 أشهر فقط من زواجها.
وأكدت الممثلة المصرية الشهيرة في تصريحات تلفزيونية سابقة أنها ترفض تكرار تجربة الزواج أكثر من مرتين في حياتها، لأنها تكره الإحساس بالفشل، كما أنها لا تمانع في أن تكون زوجة ثانية.