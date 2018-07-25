غسان مسعود: عرض “الرسالة” جاء متأخرًا.. والدراما السورية ليست بخير

أعرب الفنان السوري غسان مسعود عن سعادته بعرض فيلم “الرسالة” للمخرج الراحل مصطفى العقاد، وذلك خلال إعادة جمعية السياحة المستدامة برعاية وزارة الثقافة السورية عرض الفيلم بتقنيات حديثة، معتبرًا أن هذا العرض جاء متأخرًا، خاصة أمام ما يطرحه الفيلم من رسالة حقيقية عن مضمون الإسلام والسماحة التي أتى بها بعيدًا عما نراه من عنف لتصبح نظرة الغرب إلينا مشوشة ومغلوطة.

وأكد “مسعود” أنّ المخرج العقاد قدم في عمله قبل 40 عامًا ما يصلح لأن يكون حديث اليوم، عبر ترجمته لما يحصل اليوم من أحداث.

وكشف مسعود عن جديده على صعيد السينما، وعلى صعيد الدراما التلفزيونية دون أن يدخل في التفاصيل، مفضلًا الحديث لاحقًا حين الانتهاء من أعماله، معبرًا عن رأيه صراحة في الدراما السورية وأنها ليست بخير.

يذكر أن فيلم “الرسالة” للمخرج الراحل مصطفى العقاد كان قد تم تصويره قبل أكثر من 4 عقود، وامتنعت معظم الدول العربية عن عرضه، مبررة أن بها إظهار لشخصيات إسلامية لا يجوز “دينيًا” كشفها، لتتراجع الدول العربية قبل سنوات قليلة عن قرار المنع وتسمح بعرضه.