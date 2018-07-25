التعاون للمرة الأولى.. شرط محمد إمام في فيلمه الجديد “لص بغداد” 

استقر الفنان المصري محمد إمام على ملامح فيلمه الجديد “لص بغداد” الذي يجمعه للمرة الأولى مع المخرج الشاب أحمد خالد موسى، والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن إمام طرح في موسم العيد الماضي فيلم “ليلة هنا وسرور” الذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، إلا أنه قرر الخروج من هذا القالب في “لص بغداد” والاتجاه نحو الأكشن والإثارة.

وقال مصدر داخل كواليس تحضيرات الفيلم، إن محمد إمام طلب فريق عمل لم يسبق له التعاون معه في أي عمل فني، سواء على مستوى السينما أو الدراما التلفزيونية، لرغبته أن تكون كل تفاصيل العمل مختلفة حتى أسماء الممثلين المشاركين معه.

وأوضح المصدر، لـ”إرم نيوز”، أن العمل يقدم شكلًا مختلفًا تمامًا عن الأفكار والتيمات الفنية التي ظهر بها إمام خلال أفلامة السابقة “البيه رومانسي، وكابتن مصر، وجحيم في الهند، وليلة هنا وسرور”، إذ تقام جلسات عمل يومية بين المؤلف تامر إبراهيم وإمام والمخرج أحمد خالد موسى، بعد أن طلب إمام تقليل الإفيهات الكوميدية في السيناريو.

وكشف المصدر أنه بشكل مبدئي سيتم الإعلان عن بدء التصوير خلال الأيام الأولى من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من اختيار طاقم العمل، وأن هناك دولة أوروبية سيتم التصوير بها لمدة 10 أيام.

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية هو فيلم “ليلة هنا وسرور” وشاركته البطولة الفنانة ياسمين صبري فى ثاني تعاون سينمائي بينهما بعد فيلم “جحيم في الهند” الذي طرح في موسم صيف 2016 من إخراج حسين المنياوي.