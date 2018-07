سما المصري تخوض تحدي الـ”كيكي” بـ”الجلابية” (فيديو)

الست الفرفوشه رزق ……لمشاهده الفيديو كاملا ادخلو علي قناه اليوتيوب بتاعتي واللينك بتاعها في البايو هنا…..قال كيكي قال…رقص الشارع دا حاجه مش تمام ارقصوا في الكومباوند بتاعكوا مثلا…جمب سور جنينه بيتكوا مثلا لكن في الشارع كده وبطريقه مش لطيفه؟؟مش حلو صدقوني……يجوا يشوفوا كيكي البلدي علي اصوله….اديلووووو????????????????????

A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Jul 23, 2018 at 6:11pm PDT