سما المصري تخوض تحدي الـ”كيكي” بـ”الجلابية” (فيديو)

أثارت الراقصة المصرية سما المصري جدلًا عبر موقع “انستغرام”، بعدما شاركت بشكل مختلف في رقصة “كيكي”، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الأيام الماضية.

واختارت سما المصري أغنية مصرية شهيرة تسمى “بحر الهوى”، لتقليد رقصة “كيكي” بعدما نزلت من سيارتها مرتدية بدلة رقص شعبي؛ ما أثار ردود فعل متابينة بين جمهورها عبر الموقع.

وكتبت المصري برفقة الفيديو: “الست الفرفوشة رزق”، كما نشرت صورة أخرى من الفيديو نفسه ودونت عليها: “قال رقصة كيكي قال.. استنوا باه رقصة فشر كيكي، وبعيد عن الشارع في سور لزق ف بيتي.. مننا فينا يعني”.

وكتب بعض المعجبين:”أنت قمر ودمك خيف وشاغلة الدنيا معاكي”، وكتب آخر: “قلبي اللي مجنانهم”، بينما هاجمها آخرون بألفاظ نابية بسبب ما اعتبروه “إيحاءات جنسية لا تليق”، لكنها لم ترد على تلك التعليقات.

ومعروف عن الراقصة سما المصري، إثارتها للجدل في مناسبات عديدة بسبب نشرها صورًا وفيديوهات تحمل إيحاءات جنسية.

وأثارت رقصة “كيكي” جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأوساط الدينية والأمنية في مصر خلال الساعات الماضية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بعض الشباب وهم يؤدون رقصة “كيكي”، وفي مقدمتهم الفنانة دينا الشربيني، والممثلة ياسمين رئيس، والفنانة درة، وسط توقعات بأن تتزايد أعداد مؤدي تلك الرقصة.