آخر ما كتبته مي سكاف قبيل وفاتها المفاجئة

تركت الفنانة السورية، مي سكاف، عبارة مؤثرة وذلك يوم السبت، قبل رحيلها بيومين، على صفحتها في موقع “فيسبوك”.

وكتبت “سكاف” المعروفة بمواقفها المعارضة للنظام السوري: “لن أفقد الأمل … لن أفقد الأمل .. إنها سوريا العظيمة وليست سوريا الأسد”.

ورحلت مي سكاف عن عالمنا، ليلة الأحد/الإثنين، في مقر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس، وبحسب معلومات أولية فإن سبب الوفاة نوبة قلبية.

ومع اندلاع الثورة السورية، انخرطت سكاف فيها بقوة، حيث شاركت في المظاهرات السلمية، وتم اعتقالها عدة مرات من قبل النظام السوري، لتغادر لاحقًا إلى الأردن، ومنها إلى فرنسا.

ومي سكاف مواليد دمشق 1969، درست الأدب الفرنسي في جامعة دمشق، وبدأت مشوارها الفني عام 1991.

وكشف مصدر مقرب من مي لـ”إرم نيوز” أنها أصيبت بمرض نادر قبل الثورة، غيبها عن التواصل مع العالم الخارجي فترة من الزمن، وأثّر على ذاكرتها، ولكنها تعافت من بعده، وعادت إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أنه لم يكن معروفًا عنها أنها مصابة بأي مرض آخر خصوصًا في الفترة الأخيرة.