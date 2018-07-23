سبب وفاة الفنانة مي سكاف

علمت “إرم نيوز” من مصادر خاصة مقربة من الفنانة السورية، مي سكاف، أن المعلومات الأولية تشير إلى وفاتها جرّاء نوبة قلبية، في مقر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت الفنانة مي قد توفيت ليلة الأحد/الإثنين وفق ما أكده أولًا موقع “عكس السير” السوري.

وكشف مصدر مقرب من مي لـ”إرم نيوز” أنها أصيبت بمرض نادر قبل الثورة، غيبها عن التواصل مع العالم الخارجي لفترة من الزمن، وأثر على ذاكرتها، ولكنها تعافت من بعده، وعادت إلى طبيعتها، مشيرا إلى أنه لم يكن معروفا عنها أنها مصابة بأي مرض آخر خصوصا في الفترة الأخيرة.

ومي سكاف من مواليد دمشق 1969، درست الأدب الفرنسي في جامعة دمشق، وبدأت مشوارها الفني عام 1991.

وشاركت سكاف في العديد من الأعمال الفنية، قبل أن تغادر سوريا بعد الثورة، التي شاركت بها بقوة وعرفت بمواقفها المعارضة للنظام، وخرجت في مظاهرات سلمية، وتم اعتقالها سابقًا من قبل السلطات السورية.

وبعد إطلاق سراحها، غادرت إلى الأردن، ثم لجأت إلى فرنسا، وأقامت فيها منذ عام 2013.