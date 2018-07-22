للمرة الثانية.. القبض على خطيبة شقيق ميغان ماركل

ألقي القبض على خطيبة شقيق دوقة ساسيكس ميغان ماركل مرة أخرى بتهمة الاعتداء وقضت ليلة خلف القضبان.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه تم اعتقال دارلين بلونت، 37 عامًا، خطيبة توماس ماركل جونيور، في غرانتس باس بولاية أوريغون ، يوم الجمعة الماضية بتهمة الاعتداء من الدرجة الرابعة.

وذكرت نائبة في سجن جوزفين كاونتي للصحيفة إنه تم إطلاق سراح بلونت أمس السبت.

ولا يعرف سوى القليل من التفاصيل عن الحادث، وقال مصدر لـ”ديلي ميل”:”في الليلة الماضية، كانت هناك مكالمة عنف منزلي في منزل توماس ماركل ودارلين بلونت، وتم القبض على دارلين بتهمة الاعتداء”.

كانت الشرطة الأمريكية قد ألقت القبض على دارلين بلونت في أول أيام رأس السنة، حيث قامت بالاعتداء على خطيبها بعد دخولها في شجار عنيف معه لتوجّه لها تُهمة الاعتداء من الدرجة الرابعة، حيث قام شقيق ماركل باستدعاء الشرطة إلى منزلهم قبل 20 دقيقة من انتصاف ليلة رأس السنة.

وفي تلك المناسبة، قالت بلونت إن توماس كان “غريبًا حقًا” وكان يضرب نفسه، مضيفة أنها خائفة من توماس لأنه “رجل كبير”، مما يشير إلى أنه يمكن أن يكون مريضًا عقليًا.

ووصف الزوجان الحادثة في وقت لاحق بأنها دعوة للاستيقاظ وقالا إنهما يسعيان للحصول على المشورة بشأن شرب الخمر.

وقبل ذلك في يناير / كانون الثاني 2016 ، ألقي القبض على توماس الابن بزعم أنه كان يحمل مسدسًا نحو رأس بلاونت أثناء خلاف آخر في حالة سكر.