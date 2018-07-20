الفنانة ندى بسيوني تنفي اقتباس قصة “مليكة” من مسلسل أجنبي (فيديو إرم)

نفت الفنانة المصرية ندى بسيوني، الأنباء التي تفيد باقتباس قصة مسلسل “مليكة”، بطولة دينا الشربيني ومصطفى فهمي، والذي عرض في رمضان 2018، من مسلسل أجنبي.

وقالت في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، إنها توقعت نجاحًا كبيرًا للمسلسل منذ أن قرأت النص، مشيرة إلى أن النص كُتب بعناية كبيرة، وتعاون فيه كل فريق العمل بداية من الأبطال حتى أصغر مشارك، لتقديم أفضل ما لديهم للظهور بهذا الشكل المتميز.

وأضافت بسيوني، أن مسؤولياتها كسفيرة للنوايا الحسنة لا تختلف كثيرًا عن كونها فنانة، لأن المشاعر الإنسانية لا تتجزأ، كما أنها ترى أن الهدف من وجود الفنانين هو تقديم المساعدة للغير، وإدخال مشاعر الفرح على الجميع.

وعن دور السينما في حياتها، قالت ندى بسيوني، إن هناك العديد من السيناريوهات التي مازالت تقرؤها، لافتة إلى أن هذه الفترة تعتبر فترة استراحة لدى كل الفنانين، وسيبدأ الموسم بعد العيد الكبير، وأنها من عشاق مشاهدة الأفلام، خاصة الأكشن الأجنبي والكوميديا العربية.