آخرها “وليد فواز ومي سليم”.. تعرّف على أقصر زيجات الوسط الفني

تمتلئ حياة نجوم الوسط الفني بزيجات غالبًا ما تنتهي سريعًا، فمنذ أيام نشر الفنان المصري وليد فواز صورًا مليئة بالود والحب تجمعه بزوجته الفنانة الأردنية مي سليم، وبعد إعلان زواجهما رسميًا تم الانفصال، وكشف كلا الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي عن ندمهما على قرار الارتباط.

وحدث الانفصال بين النجمين بعد شهر واحد فقط من الزواج، لذا يعد هذا الارتباط من الزيجات التي حاصرها الفشل سريعًا، لتفتح شبكة “إرم نيوز” ملف أقصر الزيجات في الوسط الفني، وهي كالتالي:

رشدي أباظة

رغم حب رشدي أباظة للفنانة سامية جمال، إلا أنه تزوج من الفنانة اللبنانية صباح، أثناء تصوير فيلم يجمع بينهما في بيروت، وقيل وقتها إنه يريد أن يحتفظ بالسمراء في مصر، والشقراء في صيدا، لكنه انفصل عنها بعد يومين فقط، و تردد أن الهدف من هذه الزيجة كان إشعال غيرة سامية جمال، وقد تم الزواج بين صباح ورشدي العام 1967.

حسن يوسف

تزوج الفنان المصري حسن يوسف، من النجمة لبلبة لمدة 6 أشهر فقط، كما تزوج من الفنانة نجوى فؤاد أسبوعًا، ولم يجمع بينهما سقف بيت واحد، ولكن زواجه من الفنانة شمس البارودي هو الأطول عمرًا، وأثمر عن 4 أبناء.

سمية الألفي ومدحت صالح

بعد زواج استمر 7 سنوات انفصلت الفنانة المصرية سمية الألفي عن الفنان فاروق الفيشاوي، وتزوجت من المطرب مدحت صالح، ولم يستمر الزواج إلا عامًا واحدًا، وحدث الانفصال عبر ساحات المحاكم، كما تزوج مدحت صالح من شيرين سيف النصر، وانفصلا بعد 3 أشهر.

ومن أقصر الزيجات عمرًا أيضًا زواج الفنان يوسف شعبان والفنانة ليلى طاهر، والذي انتهى بعد عامين بسبب غيرة ليلى من صباح، وشكها في وجود علاقة تجمع يوسف شعبان وصباح.