مجدى الجلاد: " عاوز اتسجن مع مرسي"

أكد الكاتب الصحفي المصري مجدي الجلاد، إنه عندما قدم لمحكمة الجنايات منذ عدة أيام في قضية، طلب منهم أن يسجن مع الرئيس السابق محمد مرسي في زنزانة واحدة.

الجلاد قال:" كنت عايز أتحبس مع محمد مرسي لأنه وحشني، كلامه وحشني، هقعد أتكلم معه واعمل كتابين بعديها"، مشيرا إلى سيسأله ما يحيره، وهو:"بأي منطق ذهبت إلى جلسة محاكمتك الأولى 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، وأنت تعتقد إن الإخوان يستطيعون تحريرك وإعادتك إلى قصر الرئاسة؟".

وأضاف الجلاد فى برنامج تلفزيوني،إن صورته، وهو يجري حوارا صحفيا مع الرئيس الأسبق حسني مبارك معلقة في بيته حتى الآن، مشيرا إلى أنه يعد هذا الحوار من إنجازاته، لافتا إلى أنه أول صحفي من القطاع الخاص يجري حوارا مع رئيس الدولة.