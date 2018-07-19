بالفيديو.. السعودية ريم الصانع تخوض “تحدي كيكي” في أمريكا

قررت الفاشينيستا السعودية ريم الصانع أن تخوض “تحدي كيكي”، وذلك بعد أن اجتاح هذا التحدي مواقع التواصل الاجتماعي ونال شهرة عالمية.

ونشرت الصانع، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، وهي تنفذ هذا التحدي، من خلال قيامها بالنزول من السيارة وهي تسير ومن ثم الرقص على أغنية (In my feelings) للنجم العالمي دريك مع تأدية بعض الحركات التي تتطابق مع كلمات الأغنية بالتفاصيل.

واكتسب هذا التحدي شهرة بعد أن نشر حساب على إنستغرام تحت اسم (theshiggyshow) مقطع فيديو لشاب يدعى شيغي وهو يرقص على الأغنية، وتحديدًا في المقطع الذي يغني فيه دريك “كيكي، هل تحبينني؟”.

وبعد هذا الفيديو انتشرت هذه الموضة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الناشطون والرواد وحتى النجوم بتطبيق الحركات الراقصة وهم ينزلون من السيارة وهي تسير، ما اعتبر خرقًا لقوانين السير وخطرًا على حياة الناس.

وريم الصانع هي مدونة سعودية ولدت في أمريكا وعاشت طفولتها في بوسطن وسان فرانسيسكو، تدرس حاليًا علم الاجتماع في جامعة Chapman في أورانج كاونتي – كاليفورنيا.