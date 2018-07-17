بالفيديو.. الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي: أنا فخورة بأمي الفلبينية

خرجت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي في مقاطع موثقة عبر “سناب شات”، وهي برفقة زوجها الفنان أحمد خميس، مؤكدة أن “جمالها فلبيني”.

وعلقت الشحي في المقطع: “سلام من البوسنة، شحالات جمالي الفلبيني اللي طالع على أمي الله يحفظها، ويلي جميلة”.

وفي مقطع آخر ظهرت فيه بمفردها، تعمدت مشاعل الحديث بالفلبينية، لتؤكد أصولها وفخرها بها، ثم أوضحت بالإنجليزية “أنا فخورة بوالدتي الفلبينية”.

ولم تبين مشاعل الأسباب التي دفعتها للحديث عن جذورها الفلبينية من جهة والدتها.

وسبق أن تعرض الفنانان الإماراتيان لانتقادات واسعة بعد ظهورهما في عدة مقاطع فيديو وصور خاصة خلال حفل زفافهما وصفها ناشطون بأنها “لا تمثل عادات وتقاليد الإمارات”؛ ما دفعهما للاعتذار العلني.