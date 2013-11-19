"ساق عارية" تثير جنون غادة عبد الرازق

فقدت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق أعصابها على حسابها الشخصي على موقع "تويتر" بعد قيام أحد الأشخاص بإنتحال صفتها وتدشين حساب بنفس الإسم وتوجيه انتقادات للقوات المسلحة والفريق عبد الفتاح السيسي وهو ما يتعارض مع مواقف غادة السياسية التي أعلنتها مسبقاً.

وحظي الحساب الوهمي بنسب متابعة عالية سريعاً من الجمهور بسبب الآراء السياسية التي نشرتها أو نشرها صاحبه المجهول، بالإضافة إلى قيام من يدير الحساب الوهمي بنشر صورة ساق عارية على إعتبار أنها ساق غادة عبد الرازق وهو ما زاد من انتشار الحساب بين رواد موقع التواصل "تويتر" حتى وصل الخبر لـ"غادة" بعدما قال لها أحد المغردين أن ساقها جميلة، فتحققت منه عما يقصده، وجن جنونها عندما علمت بحقيقة الأمر.

وكتبت غادة عبد الرازق عبر حسابها مهددة صاحب أو صاحبة الحساب الوهمي بأنها لن تسكت، وكل شيء يجب أن يقف عندما يصل الأمر لقلة الأدب، واستاءت غادة من أن الحساب الوهمي ينتحل شخصيتها ويسرق صور أهلها وحياتها ويتقمصها بالكامل، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لها نشر الحساب الوهمي لآراء سياسية معادية للجيش، وإعتبرت هنا أن اللعبة إنتهت وكتبت بالإنجليزي Game Over.