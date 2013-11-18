محمد رجب يغيّر جلده في "سالم أبو أخته"

يبدأ الفنان الشاب محمد رجب بعد أيام قليلة تصوير فيلمه الجديد "سالم أبو أخته"، من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد حمدي ويشاركه البطولة الفنانة الشابة آيتن عامر والفنان الشاب هشام إسماعيل.

وقال محمد رجب إنه يقدم في الفيلم شخصية "سالم" الذي يعمل بائعا متجولا في منطقة العتبة بالقاهرة، ويواجه ملاحقات قوات الشرطة له مثل أغلب ممن يعملون في هذه المهنة بسبب تعطيلهم حركة المرور، موضحا أن "سالم" في نفس الوقت يرتبط ارتباطا شديدا مع أخته ويلعب في حياتها دور الأب لذلك أطلق عليه أصدقاؤه وجيرانه اسم "سالم أبو أخته".

وأشار رجب إلى أنه تحمس للفيلم بمجرد أن قرأ السيناريو الذي كتبه محمد سمير مبروك، لأن شخصية "البائع المتجول" جديدة عليه ولم يقدمها من قبل، مؤكدا أنه أراد أن "يغيّر جلده" ويظهر في شكل مختلف في هذا الفيلم.

وأضاف رجب:" الفيلم يدور في إطار كوميدي اجتماعي، ويتناول مشكلة يشعر بها كل سكان القاهرة وهي انتشار الباعة المتجولين، لكن أحداث الفيلم تقترب أكثر من حياة هؤلاء الباعة وترصد التفاصيل الدقيقة في حياتهم ومدى الصعوبات التي يواجهونها في كسب قوت يومهم.

وأعرب الفنان الشاب عن سعادته بالتعاون للمرة الثانية مع المخرج محمد حمدي، حيث تعاونا للمرة الأولى في فيلم "محترم إلا ربع"، موضحا أن محمد حمدي مخرج متميز ويعرف كيف يقدم أفضل ما لديه من آداء.