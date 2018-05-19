نوال الكويتية: علاقتي بأحلام لن تعود إلى طبيعتها.. ومحمد عبده يقف في صفها (فيديو)

أكدت الفنانة نوال الكويتية أنها لم تسئ أبدًا إلى الفنانة أحلام في حين هي تتعمد مضايقتها دائمًا ببعض التغريدات المسيئة لها، لافتة إلى أنها نشرت صورة لإحدى حفلاتها في مهرجان موازين قبل وصول الجمهور، وعلقت عليها متسائلة: هل هذا حجم جمهور نوال فقط؟.

وقالت النجمة الخليجية – خلال استضافتها ببرنامج “مجموعة انسان” على قناة “إم بي سي”- أنها لا تعلم سبب أزمتها مع أحلام، ولكنها بدأت في الإساءة لها، وبالتالي قامت بالرد عليها، ولكن دون أن تجرحها، مشيرة إلى أنهما كانتا صديقتين ثم تدهورت علاقتهما.

ولفتت إلى أن أحلام وصفتها بأنها “ليس بها خير” وهذه كلمة كبيرة، مشيرة إلى أن أحلام قامت بتعزيتها في وفاة والدتها، وخرجت لتقول ذلك في لقاء تلفزيوني وكأنها تمن عليها بالتعزية.

وشددت نوال الكويتية على أن أساس كل علاقاتها مع الآخرين هو الاحترام وفي حال خدشه لا يمكن أن تعود العلاقة كما كانت، مشيرة إلى أن علاقتها بأحلام لا يمكن أن تعود لطبيعتها لأنها لن تنسى الأذى، ولكن بالوقت ذاته لا تعلم ما تخبئه الأيام لهما.

وكشفت نوال عن أن الفنان محمد عبده رغم حبها واحترامها الشديد له، ولكنه يتجاهلها ويقارنها بطريقة سيئة بأحلام ما يشعرها بالضيق من بعض تصريحاته التي تقلل منها.

وأضافت أنها لا تعلم إن كانت علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بأحلام سبب موقفه ضدها أم لا، مشيرة إلى أنه مؤخرًا بدأ يتغير معها للأفضل ويختارها للغناء معه بالحفلات.