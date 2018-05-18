هجوم على رامز جلال.. وانتقادات لريم مصطفى بسبب ألفاظها (فيديو)‎

شنَّ معلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الفنان رامز جلال، بعد عرض الحلقة الثانية من برنامج “رامز تحت الصفر” الذي استضاف فيها الفنانة ريم مصطفى.

واعتبر المعلّقون أنه “بمرور الحلقات يظهر مدى عدم مصداقية البرنامج، وتمثيل النجوم أكثر وأكثر”، مشيرين إلى أن “من يشاهدون البرنامج يوميًا رغم انتقادهم لفبركته، وعدم مصداقيته، هم السبب في ارتفاع نسبة المشاهدة”.

وقالت مغردة تُدعى مي:”الناس من امبارح ما بطلتش تحليل في إن برنامج رامز جلال متفبرك، والمصريون بيتضحك عليهم في كل حاجة في بلدهم، وجايين عند برنامج بيضحكهم ووقفوا عنده.. بقالهم سنين بيقولوا كده، وبنتفرج وهانتفرج واللي بيقولوا كده هما نفسهم مش بيسيبوا حلقة”.

وأضافت معلّقة أخرى تُدعى الأسال:”رامز جلال معروف حتى وهو متنكر، معقولة مفيش حد من ضيوفه عرفه؟!”.

وانتقد ناشط يُدعى “فكري” طريقة تعامل رامز جلال مع النجمات، قائلًا: “الاسم: رامز جلال المهنة: ممثل ومقدم برامج مقالب ومتحرّش”.

كما انتقد رواد “السوشيال ميديا” طريقة حديث الفنانة ريم مصطفى خلال المقلب، حيث انتقدوا تلفظها بالعديد من الكلمات البذيئة التي لا تليق بنجوميتها.

وانهالت الفنانة ريم مصطفى بالضرب والسبّ على الفنان “رامز جلال” فور اكتشافها للمقلب، إذ قامت بسبه بألفاظ نابية اضطُر مسؤولو البرنامج إلى حجبها بالمونتاج.