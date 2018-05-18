عادل إمام يؤكد لـ”إرم نيوز”: “عوالم خفية” لا يحكي قصة سعاد حسني

أثارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “عوالم خفية” تساؤلات كثيرة حول محتوى العمل، وهل يتناول قصة حياة الفنانة الراحلة سعاد حسني، التي رحلت عن الحياة إثر سقوطها من شرفة مسكنها في لندن.

للوقوف على حقيقة الأمر أجرت إرم نيوز اتصالًا هاتفيًا ببطل العمل الزعيم عادل إمام، الذي وضح الأمر قائلًا “أندهش كثيرًا من الحكم على أحداث العمل قبل أن تكتمل، وأسأل النقاد هل يكفي مشهد واحد لمعرفة محتوى مسلسل مكون من 30 حلقة”.

وتابع إمام حديثه : “عوالم خفية مسلسل مليء بالأحداث والتفاصيل وسوف تكشف الحلقات القادمة أحداثها الجديدة، ولا توجد علاقة بين عوالم خفية وقصة حياة الفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني”.

“عوالم خفية” من تأليف الثلاثي أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وقد أثار الفضول مشهد البداية، الذي جسدته الفنانة رانيا فريد شوقي، إذ ظهرت وهي ترتدي نظارة وتكتب مذكراتها.. وتقول “ماكنتش أتخيل أبدًا إن تليفوني يبطل رن، في عز شهرتي كانت كل الناس بتقرب مني، كاميرات الصحفيين والإعلاميين كانت متابعاني ليل نهار، أول ما الأضواء بعدت عني مابقتش مهمة لأي حد، كل اللى كانوا قريبين ليا فجأة اختفوا، ساعتها عرفت الناس دِه على حقيقتها، وكتبت عن فضايحهم في مذكراتي، مش عارفة رد فعلهم ممكن يكون أيه، بس خلاص مابقتش تفرق معايا، لما بدأ الخطر يقرب مني لدرجة أن فتحوا شقتى وفتشوا فيها، وقتها…”.

وفجأة إذا بشخص متخفي يقتحم غرفتها ويهاجمها ويقوم بإلقائها من البلكونة، بينما حاول المؤلفون الابتعاد عن قصة سعاد حسني باختيار اسم مريم رياض، ووضع تاريخ 2010 على المذكرات، بينما رحلت سعاد حسني في 2001.