نيللي كريم: مرعوبة من حكم الجمهور.. و”اختفاء” عمل رومانسي

قالت الفنانة المصرية نيللي كريم إن ماراثون دراما رمضان 2018 الذي بدأ أمس الخميس، ساخن جدًا، وكل الشواهد تؤكد أن جميع النجوم اجتهدوا لتقديم أفضل ما لديهم.

وأضافت في تصريح خاص لإرم نيوز: “تلقيت العديد من الاتصالات من داخل مصر وخارجها عقب عرض الحلقة الأولى من مسلسل (اختفاء) وكلها بفضل الله حملت الإشادة والمدح، ولكنني رغم ذلك أعيش في رعب حتى آخر حلقة، وأخاف من حكم الجمهور، ولذا اجتهدت حتى أقدم أفضل ما أستطيع من أداء تمثيلي”.

وحول ما أعجبها في مسلسل “اختفاء” قالت: “القصة رومانسية وتعتمد على جرعة كبيرة من الإثارة والأكشن، ولا أبالغ إذا قلت إن هذا العمل أرهقني جدًا لأنني أجسد شخصيتين كما أن التصوير تم في روسيا والمناخ هناك مختلف تمامًا”.

وبشأن تدخلها في تعديل أحداث السيناريو، أضافت: “هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة، فلم أتدخل للحذف أو الإضافة، أنا ممثلة وأعرف أن دوري أمام الكاميرا وأجتهد في المنطقة الخاصة بي فقط”.

وعن الأعمال التي تحرص على متابعتها في رمضان، قالت: “مازلت في التصوير، ولكنني أحب مشاهدة أعمال أصدقائي، إذا سمح الوقت بذلك، كما أنني مشتاقة جدًا لرؤية مسلسل الفنان الكبير يحيى الفخراني ومسلسل الزعيم عادل إمام فلديهما دائمًا ما يبهر”.