من الحلقة الأولى.. بماذا علّق النقاد على مارثون دراما رمضان؟

انطلق ماراثون شهر رمضان الدرامي والذي يتنافس خلاله 40 مسلسلًا بهدف تحقيق النجاح والشهرة، لكن النقاد وضعوا معايير خاصة للحكم على نجاح أو فشل الأعمال الدرامية.

وللوقوف على ملامح الأعمال الدرامية أجرت شبكة “إرم نيوز” استطلاع رأي لعدد من النقاد لمعرفة مدى فشل أو نجاح الحلقات الأولى.

وتحدث الناقد نادر عدلي لـ”إرم نيوز” قائلًا: “كنت حريصًا على متابعة الحلقة الأولى من مسلسل (نسر الصعيد)، بطولة محمد رمضان ووفاء عامر، وحتى هذه اللحظة أشعر بأنه عادي وأن أداء محمد رمضان لم يختلف عن أعماله السابقة، بالتأكيد من الصعب الحكم على العمل من الحلقة الأولى ولكن هناك أعمال تسرق الانتباه من المشهد الأول”.

الفخراني والزعيم

وفي تعليقه على مسلسل بالحجم العائلي قال علي “أتصور أن يحيى الفخراني هذا العام، يقدم تجربة جديدة وأرى أنها الأفضل حتى هذه اللحظة من خلال دوره البسيط والمميز في مسلسل (بالحجم العائلي)، فيما يبدو عادل إمام مختلفًا، ولا يراهن هذا العام على جرعة كوميديا خام، ولكنه يحاول تقديم قصة وقد ظهر هذا واضحًا من المشهد الأول، والذي تلخص في جريمة قتل لشخصية مشهورة بإلقائها من الشرفة”.

بدوره، أشار الناقد الفني خالد محمود إلى أنه من الصعب الحكم على الأعمال الدرامية من المشاهد الأولى، ولكن هناك شواهد تؤكد وتكشف عن مستوى العمل ومن واقع مشاهدتي للحلقات الأولى.

وأضاف “أحب الإشارة إلى أن أمير كرارة، متوهج وياسر جلال استفاد كثيرًا من تجربة (ظل الرئيس) التي قدمها العام الماضي وفي مسلسل (رحيم) الذي يعرض حاليًا يقدم شيئًا مختلفًا ومميزًا، ولفت نظري المشهد الرائع الذي جمعه بحسن حسني الذي يجسد دور والده”.

وتابع خالد محمود لـ”إرم نيوز”: “أرى أن الفخراني سيكون الأفضل هذا العام، لأن أهم ما يميزه هو دقة اختياراته الفنية، فلا يضم أرشيفه عملًا شبيه بالآخر، وهذا سر تميزه، و(بالحجم العائلي) أفضل عمل كوميدي اجتماعي”.

البطولة النسائية

وأوضح الناقد الفني “هذا العام توجد أكثر من بطولة نسائية، منها غادة عبد الرازق وفي ضد مجهول، ومن واقع مشاهدتي لها أجد أنها لم تغير جلدها، وزينة في مسلسل (ممنوع الاقتراب أو التصوير) تحاول الاختلاف ويساعدها وجود عناصر مهمة مثل فتحي عبد الوهاب ونسرين أمين التي تثبت يوماً بعد يوم أنها ممثلة من العيار الثقيل، وأرى أنها ستكون الأفضل هذا العام، لأنها تستغرق في تفاصيل الشخصية وتتعايش معها تمامًا”.

الكوميديا

ومن جانبها قالت الناقدة خيرية البشلاوي، إن جرعة الكوميديا ضعيفة جدًا، وتعتمد على البطولات الجماعية كما هو الحال في مسرح مصر، والذي راهنت على هذا العام قناة “mbc”، وتحتاج هذه التجربة إلى تطوير في مستوى الكتابة، وغلب على العروض التي قدمت في رمضان نمطية أداء النجوم”.

وواصلت البشلاوي: “تابعت الفنان على ربيع في مسلسل (سك على إخواتك) وكنت أتمنى استثمار التجربة من جانبه لكنه بكل أسف وقع في فخ الافتعال.

وتابعت: “أرى أن مسلسل (خفة يد) الذي يجمع بين محمد سلام ومحمد ثروت وبيومي فؤاد، سيكون أفضل عمل كوميدي لأنه يعتمد على كوميديا الموقف”.