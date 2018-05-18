هجوم لاذع على محمد رمضان بسبب نشره المقطع المحذوف من مسلسل “نسر الصعيد”

تعرض الممثل المصري محمد رمضان لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشره مقطعًا محذوفًا، من مسلسله “نسر الصعيد”، حيث ظهر الممثل عاريًا من النصف العلوي برفقة وفاء عامر.

ونشر رمضان عبر حسابه على موقع “انستغرام” مقطع فيديو ظهر فيه عاريًا من النصف العلوي مع وفاء عامر، وتفوه بإيحاءات جنسية وصفت بـ”القذرة” والخارجة عن كل حدود الدراما التي تدخل البيوت.

وفيما تعرض رمضان لانتقادات حادة من قبل متابعيه الذين اعتبروا أنه لم يراع حرمة شهر رمضان، أعلن البعض مقاطعتهم للمسلسل بعد نشر المقطع، فيما طالبوا الجهات الرقابية بوقفه.

وقال أحد المعلقين يدعى عمر جمال: “لا برافو هي دي الألفاظ اللي مفترض نسمعها في رمضان.. ماهي الناس لو قفلت شاشاتها وقاطعت الكلام ده هيتخرب بيوتكم وتبطلوا قرف”.

وكتبت أخرى تدعى بوسي: “رغم إني من قنا كرهتني في المسلسل مع إني كان نفسي أشوفه.. هتفضل زي مانت”، وعلق أحمد الرحوي بـ: “ده احنا في رمضان يا جدع اتق الله”.

ونصحه ناشط آخر بأن يحترم الناس حتى يقدره الناس، بينما تمنى آخرون أن يكون آخر عمل لمحمد رمضان مطالبين بمنعه من الظهور مجددًا.

ومن جانبها اعتبرت الممثلة وفاء عامر شريكة محمد رمضان في بطولة العمل أن المشهد يخدم الدراما وفي سياقها، وأنها قبلت به لأنه سائد في المجتمع، وأن العمل الفني لا بد أن يكون مكتملًا.

وعن سبب قبولها في المشهد ذكرت الفنانة المصرية وفاء عامر في تصريح خاص لـ” إرم نيوز”، أنها قبلت بذلك حتى تضفي على المشهد مصداقية، مستشهدة بالعديد من الفنانات الكبار اللاتي قدمن مثل هذه المشاهد.

وأبدت عامر احترامها لقرار الرقابة الفنية بحذف المشهد، وإن كانت لا ترى فيه خروجًا عن عادات وتقاليد المجتمع المصري ووجوده ضرورة لمصداقية العمل.

بدورها رأت خيرية البشلاوي، الناقدة الفنية أن المشهد فيه جرأة غير معتادة في الدراما المصرية، لكنه ربما يمر مرور الكرام لو كان جزءًا من فيلم سينمائي، مضيفة القول: “صعب جدًا نشوف المشهد ده في الدراما”.

وأيدت الناقدة الفنية حذف المشهد من جانب الرقابة، معتبرة أن حذفه لن يخل بالأحداث والسياق الدرامي.

بدوره أكد طارق الشناوي الناقد الفني، أن المشهد المحذوف “فج ” ولا يجوز عرضه سواء في رمضان أو في أي شهر آخر.

وقال الشناوي في تصريح لـ”إرم نيوز”، إنه كما يكره الدراما (المستحية)، لكنه يكره أضعاف ذلك الفجاجة في التعبير، مثل مشهد محمد رمضان ووفاء عامر المليء بالفجاجة في التعبيرات، بحد قوله.