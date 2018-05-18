فيلم وثائقي يكشف “سرًا خطيرًا” من حياة ويتني هيوستن

أثار الفيلم الوثائقي “ويتني هيوستن” مفاجأة كبيرة في مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث كشف عن جوانب مظلمة من حياة المغنية الأمريكي الراحلة.

وكشف الفيلم “سرًا خطيرًا” عانت منه ويتني طيلة حياتها، وهو استغلالها جنسيًا أثناء طفولتها من طرف قريبتها المغنية دي دي وارويك.

هذا السر البشع الذي حاولت ويتني إخفاءه طول حياتها، أكده شقيقها غراي خلال شهادته في الفيلم، وأيضا مساعدتها الخاصة ماري جونس وزوجة أخيها بات هيوستن.

وكان هذا واحدًا من أبرز المحطات التي أثرت على المغنية الراحلة، وواحدًا من أسباب إدمانها للمخدرات التي أودت بحياتها في النهاية.

وعثرت الشرطة على ويتني هيوستن ميتة في أحد فنادق بيفيرلي هيلز يوم 11 شباط/ فبراير 2012، وكانت في الـ48 من عمرها.

وتم فتح تحقيق في أسباب الوفاة، انتهى إلى أنها فارقت الحياة بسبب أزمة قلبية.