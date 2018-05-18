مصر.. النيابة العامة تحقق مع شركة اتصالات بقضية تسريب ألبوم رنا سماحة

استدعت النيابة المصرية العامة، شركة “اتصالات مصر” للتحقيق في البلاغ المقدم ضدها من المطربة رنا سماحة.

وكانت سماحة تقدمت في نيسان/ أبريل الماضي، ببلاغ ضد الشركة بعد تسريب الأخيرة لألبومها المكون من 12 أغنية، وبيعه “دون أن يكون لأحد إذن قانوني للتصرف فيه” على حد قولها.

وبحسب بيان صدر عن سماحة مطلع أيار/ مايو الجاري، فإن “شركة اتصالات مصر قامت بعمل أكواد لكل أغنيات الألبوم وطرحته للجمهور وقامت بالتحصيل المالي”، ما اعتبرته “قرصنة من الشركة واعتداء مباشراً على حقوقها”.

وقالت لوسائل إعلام حينها إن “الألبوم من إنتاجها الخاص وتعمل فيه منذ 4 سنوات، وأنفقت عليه أكثر من مليون و400 ألف جنيه”، متهمة “مخرج الكليبات محمد علي يونس بتسريب ألبومها، دون أي عقود أو حق لبيع أي أغنية من الألبوم”.

وتحركت المغنية المصرية قانونيًا مطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه نظرًا “لما وقع عليها من أضرار”.

وذكرت في البلاغ المقدم ضد الشركة أنها “لا تمتلك أي أوراق لتنازلات الألبوم أو تصريح بالاستغلال سواء الدعائي أو المالي”.