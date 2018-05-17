“رامز تحت الصفر” بعد بث حلقته الأولى.. مصداقية رامز جلال على المحك (صور وفيديو)

أثار الموسم الجديد من برنامج المقالب “رامز تحت الصفر”، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه فقد مصداقيته تمامًا ولم يعد يقدم أي جديد.

وقال نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إن القناع الذي يرتديه رامز ليظهر بشخصية مدرب المنتخب المصري “كوبر”، بعيد تمامًا عن شكل وهيئة المدرب الحقيقية، متسائلين كيف يصدق النجوم أنهم يجلسون معه في روسيا ولا يشككون في أنه شخص متنكر؟!.

وأثارت الحلقة الأولى من برنامج “رامز تحت الصفر” التي استضاف فيها رامز جلال الفنانة ياسمين صبري غضب الجمهور، اذ اتهم البعض فريق البرنامج بالتمثيل والابتعاد عن المصداقية.

وطالب النشطاء رامز جلال بالتوقف عن “الاستهزاء بعقولهم لأنه من الواضح بأول حلقات البرنامج أن الفنانة ياسمين صبري كانت على علم ودراية بالمقلب وأنها تشارك رامز جلال في التمثيل لخداع الجمهور.”

ولفت عدد من النشطاء أن “رامز جلال أفلس فكريًا على مستوى برامج المقالب، ويجب أن يتوقف عنها ويعود إلى ممارسة التمثيل فقط.”

وانتقدت الناشطة خلود الأسناوي مصداقية البرنامج، قائلة: “انا لو عندى تخلف عقلى او بله مغولى هعرف من اول 10 ثوانى ان ده مش كوبر وان نبره صوته هى نبره رامز جلال”.

بدوره قال الناشط أحمد عيسي: “يعني كل سنة بنبقي عارفين ان برنامج رامز جلال اشتغالة والضيوف عارفين لكن توصل للدرجة دي ده استخفاف واستهزاء بعقل المشاهد يعني ياسمين صبري هنقول متعرفش كوبر لكن مش هتجيبلي تريزيجيه وغيره اللي قاعدين معسكرات وتدريبات وجد وهزار مع كوبر ومش هيعرفوه، برنامج فاشل”.

من جانبه قال الناشط كريم رمزي: “أنت أكيد مش شديد النصاحة علشان شوفت أن مقالب رامز جلال مصطنعة، ما الدنيا كلها عارفة والبرنامج نفسه مبقاش يحاول يخبي ده، هو الموضوع في الأول والأخر عرض كوميدي بس من أول حلقة كدة شكله دمه تقيل المرة دي”.

وخلال الحلقة الأولى من البرنامج، ردّت الفنانة ياسمين صبري بغضب وعنف بعد اكتشافها مقلب الفنان رامز جلال، حيث قامت بالصراخ في وجهه بمجرد خلعه قناع مدرب المنتخب المصري كوبر.

وانهالت النجمة المصرية بالضرب على رامز جلال الذي وقع على الأرض، وقامت بركله وضربه بشدة بعد ما تعرضت له من خوف خلال المقلب.

وحاول رامز جلال تهدئة ياسمين صبري ومغازلتها، إذ أكد أنها فخر الصناعة والجمال المصري حتى توقفت عن ضربه.

ويقدم الفنان رامز جلال برنامج مقالب جديد هذا العام في روسيا، اذ يقوم باستدعاء النجوم هناك بعد تأهل مصر لكأس العالم هناك بحجة حضور فعاليات الكأس ثم يفاجأون بهجوم الدب القطبي والنمر السيبيري عليهم.