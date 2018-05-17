الشيوخ يصدمون سما المصري في برنامجها برمضان (فيديو)

أعلنت الراقصة سما المصري، عن تأجيل برنامجها الديني الذي كان من المقرر أن تقدمه خلال شهر رمضان ويحمل اسم “أهل العلم”، وأعلنت عنه في وقت سابق قبل بدء الشهر الكريم.

وظهرت سما المصرى في مقطع فيديو تقول، إنها قررت تأجيل البرنامج لما بعد شهر رمضان، بعدما فشل فريق الإعداد الخاص بها في استضافة أي شيخ في الحلقات، مؤكدة أن رد الضيوف حين طُلب منهم الظهور في برنامجها كان “سما المصرى فتنة ومش هنطلع معاها”.

وكانت سما أثارت جدلاً بين المصريين بعدما ظهرت قبل أيام من حلول شهر رمضان مرتدية الحجاب بجوار إعلان عن برنامج ديني قالت إنها “ستقدمه في شهر رمضان الجاري”.