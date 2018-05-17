الدراما الإذاعية تخطف نجوم التلفزيون والسينما في رمضان

شهدت الفترة الأخيرة زحف عدد من نجوم الدراما التلفزيونية إلى الدراما الإذاعية، إذ يرى بعض النجوم أن الإذاعة لها سحر خاص، وتعتمد على خيال وإحساس المتلقي، كما أنها لا تحتاج إلى مكياج وديكورات وإنما تعتمد بشكل واضح على صوت الممثل.

وقد جذبت الإذاعة هذا العام نجوم الصف الأول، إذ يلتقي الجمهور العربي اليوم مع مسلسلات إذاعية أبطالها من نجوم الدراما.

وترصد شبكة “إرم نيوز” أسماء النجوم وأعمالهم:

يسرا

تخوض السباق الرمضاني ببطولة مسلسل “رسالة إلى الوالي” الإذاعي، ويشاركها البطولة حسن حسني وصلاح عبدالله.

نيللى كريم

قامت ببطولة المسلسل الإذاعي “مذكرات خوخة”، وسوف يذاع على راديو مصر طوال شهر رمضان.

أحمد حلمي

يلتقي الجمهور طوال شهر رمضان معه من خلال مسلسل “لمس أكتاف”، وسوف يعرض على شبكة “راديو” النيل.

جمال سليمان

يخوض الفنان السوري جمال سليمان، السباق الدرامي هذا العام من خلال الإذاعة، إذ يشارك في بطولة مسلسل “لست وحدك”، ويجسد خلاله دور كاتب وشاعر مهموم بالقضايا الاجتماعية داخل الوطن، وسوف يذاع على شبكة البرنامج العام.

أحمد رزق

يلتقى جمهور الدراما الإذاعية مع رزق في مسلسل “رحلة حرب الشوبكشي” مع الفنانة هبة مجدي