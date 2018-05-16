فريال يوسف تكشف سر عودتها للدراما التونسية وسعادتها بتأجيل “الجنرال” (فيديو)

قالت الفنانة التونسية، فريال يوسف، إنها سعيدة بالعودة للدراما التونسية، بعد غياب 13 عامًا، موضحة أن الدور الذي تجسده في العمل الجديد، الذي يعرض في دراما رمضان، أعجبها، لأنه ممتلئ بالمشاعر والأحاسيس الإنسانية.

وأضافت في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أنها “تجسد في العمل دور فتاة رومانسية صيدلانية تحب شخصًا بلطجيًا، يسيطر على منطقة بأكملها، ولكنها تنجح في السيطرة على شخصيته، إذ يصبح ضعيفًا أمامها وأمام والدته”، مشيرة إلى أن “المسلسل سينال إعجاب الجمهور”.

وتابعت فريال يوسف، أن الجمهور التونسي كان يسألها عن سبب غيابها عن الدراما التونسية، وكانت تجيب بأنها لم تعثر بعد على الدور الجيد الذي تعود به، حتى وجدت العمل الأخير.

وأشارت الفنانة التونسية إلى أنها كانت تستعد لتصوير مسلسل “الجنرال” مع الفنان ماجد المصري، قبل أن تقرر الشركة المنتجة تأجيل العمل، وهو ما كان بمثابة خدمة لها؛ لأن تصوير المسلسل التونسي الجديد ما زال مستمرًا ويأخذ كل وقتها.