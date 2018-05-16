محمد إمام: كيميا خاصة تجمعني بياسمين صبري.. وهذا ما تعلمته من الزعيم

فضل الفنان المصري محمد إمام الغياب عن مارثوان رمضان الدرامي هذا العام، والاكتفاء بالرهان على شاشة السينما من خلال فيلم “ليلة هنا وسرور” للمؤلف مصطفى صقر والمخرج حسين المنياوي.

وعن سبب غيابه عن رمضان، قال إمام لـ”إرم نيوز”: “فضلت الغياب لأنني لم أجد السيناريو الذي يفتح شهيتي للعمل، وقد اكتفيت بالتركيز في السينما وأوشكت على الانتهاء من تصوير فيلمي الجديد (ليلة هنا وسرور) وأثق أن العمل سوف ينال إعجاب الجمهور والنقاد؛ لأن الفيلم يعتمد على الأكشن وكوميديا الموقف”.

وبشأن الأعمال التي سيحرص على مشاهدتها، أضاف: “أتابع كل أعمال أصدقائي وأرى أن هذا الموسم سيكون مختلفاً وساخناً جدًا لأن النجوم الكبار أمثال الزعيم عادل إمام، ويحيى الفخراني وميرفت أمين موجودون ولديهم أعمال، وأرى أن وجودهم يثري الساحة الفنية”.

وفيما يتعلق بالتعاون للمرة الثانية مع ياسمين صبري تابع محمد إمام: “توجد كيميا بيني وبين ياسمين صبري، وهي فنانة متمكنة ولديها حضور، وقد شاركتني بطولة فيلم (جحيم في الهند) وتشاركني في فيلمي الجديد، والذي أتمنى أن يحقق نجاحاً يرضي الجمهور والنقاد”.

وعن الأمور التي تعلمها من والده الفنان عادل إمام، قال: “والدي مثلي الأعلى الذي تعلمت منه كل الأشياء الجميلة، وأنا مدين له بعمري كله، وأتمنى له دائمًا التوفيق، فقد علمني كيف أحترم فني وأقدر جمهوري”.

يذكر أن فيلم “ليلة هنا وسرور”، والذي ينتهي تصويره بعد أسبوع، يدور حول رجل أعمال يقع في مشاكل بسبب حبه للخير وتطارده عصابة يتزعمها الفنان فاروق الفيشاوي ويشارك في بطولة الفيلم محمد سلام.