كيف نعى الإعلاميون في الكويت زميلهم الراحل عبدالله المحيلان؟

نعى عدد من الإعلاميين والأكاديميين في الكويت، الإعلامي عبد الله المحيلان، الذي توفي اليوم الثلاثاء، مخلفًا ذكريات لدى كل من عاصره وعرفه، كمذيع لواحد من أشهر البرامج الإذاعية في بلاده فترة الثمانينيات.

ووصف عدد من النشطاء الراحل المحيلان بـ “العلامة المميزة في الإعلام الكويتي”، معبرين عن حزنهم لخسارة إعلامي كبير مثله في الساحة الكويتية، “وسط استياء البعض لإهمال بعض المواهب وتجاهلها ودفنها في الحياة قبل الممات”.

وترحم وزير الإعلام والمواصلات سابقًا، سامي عبد اللطيف النصف، على الإعلامي الراحل، مبديًا “استياءه من محاربة المواهب المميزة”، حيث قال: “رحم الله المبدع الكبير المرحوم عبدالله المحيلان وكان من شدة إعجاب الناس ببرنامجه الإذاعي الذي كان يبث صباح كل خميس أن تبقي الناس في سياراتها حتى انتهاء برنامجه، ليتنا نتوقف عن محاربة المواهب والقدرات المتميزة و عن دفن مبدعينا قبل أن يدفنوا فالأمم الحية تدعمهم حتى الرمق الأخير”.

وعلقت الكاتبة والناقدة ليلى أحمد على وفاة المحيلان “رحيل قامة فنية عالية #عبدالله_المحيلان مقدم برامج ومخرج ومصور فوتغرافي مميز في كل شيء، في جعبتك أفكار مذهلة، قتله الاحباط والتجاهل لموهبته في وطن يعلو قيمة السفه والسطحية، خسرنا قيمة راقية، ارقد بسلام ياصديقي لروحك نور ومحبة في مثواك الأخير”.

ونعت الإعلامية الكويتية مي العيدان الراحل، برفقة صورة قديمة جمعتها مع الإعلامي المحيلان، تحت وسم #عبدالله_المحيلان، “رحل ولَم يبق منه إلا هاشتاق وبضعة أعمال قليلة وصوره و ذكريات كثيرة رحمك الله”.

#عبدالله_المحيلان

رحل ولَم يبقى منه الا هاشتاق وبضعة اعمال قليله وصوره و ذكريات كثيره???????? رحمك الله pic.twitter.com/rfO1ZjmMoX — مي العيدان (@mayal3eidan) May 15, 2018

ووصفت الصحفية سعدية مفرح الراحل بالمخضرم، مستذكرةً (توثيقه للثورة الأرتيرية سينمائيًا)، “الإعلامي والفنان الكويتي المخضرم عبدالله المحيلان رحل اليوم بهدوء.. بعد أن ملأ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إنجازات سينمائية وإذاعية مشهودة. لعله الخليجي وربما العربي الوحيد الذي اهتم بتوثيق الثورة الأرتيرية سينمائيًا بفيلمه الشهير ؛ “أرتيريا وطني””.

الإعلامي والفنان الكويتي المخضرم عبدالله المحيلان رحل اليوم بهدوء.. بعد أن ملأ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إنجازات سينمائية وإذاعية مشهودة.

لعله الخليجي وربما العربي الوحيد الذي اهتم بتوثيق الثورة الأرتيرية سينمائيا بفيلمه الشهير ؛ "أرتيريا وطني". pic.twitter.com/F01UdTQC51 — سعدية مفرح (@saadiahmufarreh) May 15, 2018

واستذكر الإعلامي صلاح العلاج برنامج المحيلان، والذي كان يبث في فترة طفولته، “رحم الله عبدالله المحيلان كان ” أول ” من عرفت في إذاعة الكويت كان توقيت برنامجه يصادف وقت عودتي من المدرسة كنت في الثاني ابتدائي ! كنت أركض من المدرسة علشان الحق عليه كانت والدتي الله يحفظها تشغله بالمطبخ وتنطرني وانا داش ركض اسلوبه سوالفة طريقة كلامه ..لن يتكررالله يرحمه”.

واشتهر الإعلامي الراحل ببرنامج “استراحة الخميس” الذي كان يعرض صباح كل خميس، على إذاعة الكويت في أوائل الثمانينيات، وهو برنامج ترفيهي يتحدث عن الظواهر السلبية في المجتمع الكويتي.