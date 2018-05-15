وفاة الإعلامي الكويتي عبدالله المحيلان

توفي الإعلامي الكويتي عبدالله المحيلان، اليوم الثلاثاء، حيث سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة العصر في مقبرة الصليبخات.

وعمل المحيلان كمذيع في إذاعة الكويت، حيث كان يقدم البرنامج الشهير “استراحة الخميس” في الثمانينيات.

وظهر “استراحة الخميس” في إذاعة الكويت مطلع الثمانينيات، حيث كان يذاع صباح كل خميس، وكان يبرز الظواهر السلبية في المجتمع وفي مختلف مؤسسات الكويت، وكان أحد أهم البرامج المذاعة آنذاك.

وإضافة إلى برنامجه الشهير، عمل المحيلان في الإخراج السينمائي للأفلام الوثائقية.

وترحم نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإعلامي الراحل، مشيدين بموهبته، ومطالبين بإعادة بث برنامجه “استراحة الخميس” تخليدًا لذكراه.