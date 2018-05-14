لهذا السبب لن يحضر والد ميغان ماركل الزفاف الملكي

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن توماس ماركل والد الممثلة الأمريكية ميغان ماركل لن يحضر حفل الزفاف الملكي نهاية هذا الأسبوع.

وأعلن توماس أنه لن يسافر إلى لندن بعدما تم الكشف أنه قرر جني بعض الأموال من صفقة بيع صور لأحد المصورين البريطانيين.

وقال توماس إنه لا يريد إحراج العائلة المالكة أو ابنته في يومها الكبير، كما كشف أنه أصيب بنوبة قلبية منذ ستة أيام فقط؛ لذا لن يحضر زفاف ابنته.

وأضاف توماس أنه يتحسن بعد الأزمة القلبية، وفحص نفسه خارج المستشفى على أمل الذهاب إلى ابنته، غير أن كل ذلك تغير حينما ذكرت الصحيفة أن توماس كان يعمل مع المصور جيف راينر قبل رحلته إلى الخارج.

وذكر المطلعون على شؤون القصر أن العائلة المالكة تغاضت عن هذه الأخبار، مشيرين إلى أن والد ميغان لم يلتمس الرعاية الطبية في يوم إصابته بالنوبة القلبية، وكان بدلاً من ذلك داخل منزله طوال اليوم.

وأوضح قصر كنسينغتون أنه ليس لديه تعليق على التقارير المنشورة بشأن غياب توماس ماركل عن حضور زفاف ابنته، الذي من المقرر أن يقام يوم السبت 19 مايو/أيار الجاري.