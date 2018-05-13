شيرين تكشف تفاصيل أول حفل غنائي لها في السعودية (صورة)

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب إقامتها لحفل غنائي بالسعودية، وذلك يوم 19 حزيران/ يونيو المقبل في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكتبت شيرين عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”: “سيدات جدة والسعودية الجُمال، مبسوطة إن أول حفلة ليا في السعودية هتكون معاكم إن شاء الله يوم 19 حزيران/ يونيو في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية”.

ومن المقرر أن يكون هذا الحفل للنساء فقط وغير مختلط، ويأتي ضمن مجموعة من الفعاليات التي تحتضنها مدينة جدة، وأقرتها هيئة الترفيه في السعودية، في إطار سلسلة من الحفلات، يحييها نخبة من الفنانين العرب.

وسبق وأن أعلنت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تأجيل حفل نسائي للفنانة اللبنانية يارا، تشاركها فيه المغنية الإماراتية شما حمدان، وكان من المقرّر إقامته في مدينة جدة بتاريخ 15 نيسان/ أبريل الماضي، ليصبح أول أيام عيد الفطر المبارك والموافق 16 حزيران/ يونيو.